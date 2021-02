Vida Urbana Idosos acima de 80 anos são vacinados em Palmas em sistema drive-thru Em Araguaína, norte do Estado, os idosos desta mesma faixa etária também começaram a ser imunizados a partir desta sexta-feira, 12

As pessoas acima de 80 anos que residem na Capital começaram a ser imunizadas contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 11, em Palmas, através do drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair do carro para receber a dose. A vacinação neste sistema segue até esta sexta-feira, 12, em dois pontos, um no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e outro no Ginásio Ayrton Sena, região S...