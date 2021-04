Vida Urbana Idosos acima de 65 anos em Araguaína podem procurar unidades de saúde para vacinar contra a Covid-19 Mais de 700 profissionais de segurança e idosos com 65 anos são vacinados contra a doença neste fim de semana; 9,83% da população araguainense já tomou a primeira dose

Os idosos com mais de 65 anos que ainda não receberam a primeira dose contra a Covid-19, em Araguaína, norte do Estado, devem comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa, com exceção das de referências para atendimento covid: Dr. Raimundo Gomes Marinho (Setor Maracanã), Albeny Soares (Setor Couto) e José de Sousa Rezende (Setor Alto Bonito). Já para q...