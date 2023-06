Vida Urbana Idoso tem pernas esmagadas ao ser atropelado na BR-153 em Fátima e morre no HGP Um caminhão de nove eixos, de cor azul, teria atropelado Afonso Pereira de Carvalho, 69 anos, na noite de segunda-feira, 19, e fugiu

O idoso Afonso Pereira de Carvalho, 69 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) nesta quarta-feira, 21, após dar entrada vítima de acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira, 19, na BR-153, em Fátima, região central do estado. Afonso de Carvalho é natural de Monte Alegre, no Piauí, onde nasceu aos 20 de fevereiro de 1954. Segundo o registro ...