Vida Urbana Idoso suspeito de maus-tratos contra suas irmãs idosas é preso Mulheres de 68 e 72 anos eram submetidas a situações degradantes e humilhantes, ficando, inclusive, sem alimentação e higiene

A Polícia Civil prendeu um idoso de 66 anos suspeito de maltratar as suas duas irmãs, ambas também idosas, de 68 e 72 anos, em Paraíso do Tocantins A ação ocorreu nesta sexta-feira, 22, com a atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis. Conforme a Unidade Especializada, a prisão do suspeito aconteceu em flagrante delito...