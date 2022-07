Vida Urbana Idoso sofre tentativa de homicídio após homem entrar em comércio e agredi-lo com golpes de facão Vítima encaminhada ao Hospital Regional de Gurupi, passou por cirurgia no braço esquerdo

Um idoso sofreu tentativa de homicídio, após um indivíduo de 43 anos, entrar em um comércio, na avenida São Paulo, em Gurupi, sul do Estado, agredi-lo com golpes de facão e depois fugir, na manhã deste sábado, 9. Acionado o 4° Batalhão da Polícia Militar, que ouviu as testemunhas e repassou as informações às demais viaturas do serviço que fizeram as buscas...