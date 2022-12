Vida Urbana Idoso que estuprou e ameaçou criança para não contar o crime é denunciado Alceno Soares da Costa disse para a vítima que se ela contasse para alguém sobre o que havia ocorrido mataria a avó e ela, afirma Ministério Público

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou o idoso Alceno Soares da Costa, de 64 anos, natural de Rio Grande do Piauí, por estupro de vulnerável e ameaça contra uma menor de 14 anos na zona rural do município de Xambioá, região norte do estado. Crime ocorreu por volta de 10 de julho deste ano. De acordo com a denúncia, a vítima costumava frequentar durant...