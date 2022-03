Vida Urbana Idoso que atirou em médico e feriu enfermeira em posto de saúde de Santa Maria é denunciado Promotora Isabelle Rocha Valença Figueiredo, de Pedro Afonso, que julgamento de Lincoln Abrunhoza de Rezende Souza pelo júri popular por tentativa de matar médico, enfermeira e policiais em novembro do ano passado

O paranaense Lincoln Abrunhoza de Rezende Souza, de 63 anos, vai enfrentar um processo criminal por tentativa de morte, desacato, ameaça e porte ilegal de armas. Ele é o idoso que invadiu um posto de saúde em Santa Maria do Tocantins no dia 24 de novembro do ano passado, disparou cerca de 15 tiros no local na tentativa de matar o médico Ricardo Magno de Miranda. Na ação v...