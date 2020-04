Vida Urbana Idoso morre em colisão entre caminhão e caminhonete na BR-153 Batida foi entre um caminhão M.Benz/L 1313 e uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Alvorada e Talismã, respectivamente

No final da tarde da última sexta-feira, 24, por volta das 17 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma ocorrência de colisão frontal na BR-153, em trecho entre os municípios de Alvorada e Talismã, na região Sul do Estado. De acordo com a PRF, a batida foi entre um caminhão M.Benz/L 1313 e uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Alvorada e Talism...