Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo de Palmas e um automóvel deixou um homem de 75 anos morto na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Teotônio Segurado, no Setor Taquari, região sul da capital, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

A equipe não divulgou se houve passageiros feridos no acidente.

Segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta das 6h32min. Ao chegar no local, a equipe de resgate encontrou a vítima sem sinais vitais aparentes, presa às ferragens do veículo.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava sangramento no rosto e ferimentos graves nos membros superiores. Com o auxílio de um expansor, a equipe realizou o desencarceramento do homem.

Após a constatação do óbito pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), o corpo da vítima ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PM).

Em nota, a Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), informa nesta quarta-feira, que lamenta o acidente.

De acordo com a ATCP, o motorista do transporte coletivo permaneceu no local para prestar os devidos esclarecimentos às autoridades competentes. A agência ressalta, ainda, que todos os condutores selecionados para atuar no transporte público da Capital passam por treinamentos e avaliação de desempenho antes da contratação.

Ainda segundo a nota, as causas do acidente serão, a partir de agora, investigadas pela Polícia Civil.