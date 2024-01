Uma batida entre um carro e uma moto no Setor Aeroporto, em Porto Nacional, na manhã desta quarta-feira, 23, deixou um idoso de 61 anos morto e uma jovem de 19 anos ferida.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso será investigado pela 70ª Delegacia de Polícia (70ª DP) de Porto Nacional.

Segundo a Polícia Militar (PM), o idoso pilotava a moto Honda/C100 Biz, e a mulher era passageira. Eles seguiam no sentido norte-sul da Avenida Ibanez Aires quando se envolveram no acidente. O carro Caoa Chery/Tiggo, transitava no sentido leste-oeste na avenida Presidente Kennedy e bateu na moto.

A PM informou que o condutor do carro alegou não ter visto a moto se aproximar. Também divulgou ter encontrado o idoso ainda no local. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), mas morreu no hospital.

A PM informou que a passageira da moto ficou no local até o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar. “Aparentemente teve lesões no punho esquerdo e na perna esquerda”, divulgou.

O carro ficou danificado no para-choque e pára-brisa dianteiros, no para-lama dianteiro direito, e o farol direito quebrou. “A motoneta teve avarias na carenagem lateral direita e esquerda, na carenagem da frente, teve o farol quebrado e o banco quebrado”, divulgou a corporação.

Segundo a polícia, o motorista do carro acompanhou a equipe até a delegacia para prestar depoimento. A perícia esteve no local.