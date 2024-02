Redação Jornal do Tocantins

O idoso Luis Abreu da Silva, de 69 anos morreu na noite de segunda-feira, 12, ao bater sua moto na traseira de um caminhão estacionado na Avenida Jorge Montel, Jardim Planalto, em Formoso do Araguaia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu o chamado pelo hospital municipal. O idoso dirigia a moto no sentido sul-norte e bateu atrás do veículo, um caminhão de mudança, que estava parado na porta da casa do proprietário.

A PM informou que o veículo estava estacionado no sentido correto da avenida. Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A moto foi levada para o pátio e depois será apresentada na delegacia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP)informou em nota que o corpo de Luis foi recolhido pelo Núcleo de Medicina de Gurupi e levado para a sede do órgão, onde passou por exames de necropsia e liberado para a família na manhã desta terça-feira, 13. A 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia vai investigar o fato.