Vida Urbana Idoso mata com tiro de “bate bucha” homem que ameaçava esposa com machado em Monte Santo Vítima alvejada com um tiro era Messias Décio Barbosa, 64 anos, e tinha mandato de prisão em abaerto por condenação a 4 anos de prisão por homicídio em Porto Nacional

Um idoso aposentado de 73 anos matou um homem identificado como Messias Décio Barbosa, 64 anos, por volta das 1h30 desta quinta-feira, 4 no distrito Campina Verde, em Monte Santo. Segundo o inquérito policial, um policial militar de folga acionou a corporação após encontrar o corpo da vítima estendido no chão, ao lado de um machado. Os policiais abordaram o autor do tiro com...