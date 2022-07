Vida Urbana Idoso espera teste ergométrico na rede municipal de Palmas desde novembro de 2021 Município confirma pedido de exame desde o dia 29 de novembro, mas diz que não há empresa contratada para o serviço porque licitação resultou frustrada

Um palmense de 63 anos sofre de dor torácica desde novembro do ano passado, mas até esta segunda-feira, 4, não conseguiu passar por um exame cardiológico - teste ergométrico – para pesquisar a origem da dor, de causa não específica, porque a rede municipal não agenda o exame. O município confirmou um pedido feito via sistema no dia 29 de novembro de 2021, com a ...