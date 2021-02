Vida Urbana Idoso do Abrigo Tia Angelina, em Porto Nacional, morre por complicações da Covid-19 Mesmo vacinados com a primeira dose da vacina, a vítima e mais 18 moradores do Instituto de Longa Permanência contraíram a doença

Um dos idosos que residem no Instituto de Longa Permanência Tia Angelina, localizado em Porto Nacional, não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu nesta quarta-feira, 24. A vítima é Manoel Martins, de 83 anos, segundo o G1 Tocantins, diagnosticado com a doença junto com outros idosos do abrigo. Os dezenove moradores do abrigo receberam a primeira dose da ...