Redação Jornal do Tocantins

Policiais militares levaram para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína ontem, 15, um idoso de 73 anos, morador da Chácara Vale da Benção, na zona rural de Nova Olinda, sob suspeita de estupro de vulnerável .

Conforme o relato policial, o chamado para os policiais partiu de uma irmã da vítima, uma mulher de 43 anos com deficiência mental, vizinha do suspeito.

A irmã disse ter visto a vítima com hematoma abaixo do peito e relatava para outra testemunha que o autor era o vizinho de chácara.

Ouvida também na delegacia, a testemunha relatou para os policiais que o suspeito atraia a vítima com iogurtes e doces, mas depois a abusava e a deixava machucada.

As testemunhas afirmam que já ouviram gritos da vítima com dores nos seios e órgãos genitais todas as vezes em que sofria abuso.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável em vítima com enfermidade ou deficiência mental, previsto no artigo 217-A, parágrafo 1° do Código Penal Brasileiro.

O caso será investigado pela 33ª Delegacia de Polícia de Nova Olinda.