Vida Urbana Idoso desaparece enquanto cuidava do gado em fazenda na região do Cantão A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga o desaparecimento da vítima

O idoso Jorge Almeida Basílio, de 74 anos, está desaparecido desde o dia 2 de agosto, na região do Cantão, em Caseara, centro-oeste do estado. De acordo com o registro da polícia, o idoso desapareceu enquanto estava lidando com o gado em sua propriedade, próxima ao Lago dos Crentes. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que a Políc...