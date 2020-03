A Secretaria Municipal de Saúde de Combinado informa que o caso suspeito de COVID-19 no município, que está localizado, a 530 km de Palmas, trata-se de um idoso de 97 anos que apresenta sintomas semelhantes à doença.

O órgão informa que o paciente permanece internado no Hospital de Referências de Arraias, sul do Estado. Também segundo a prefeitura, ele já realizou a coleta do exame, o qual será encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen).

“O caso é suspeito e estamos aguardando o boletim da situação do paciente, o que sabemos é que ele tem histórico de outras complicações de saúde”, ressalta o órgão.

Ainda de acordo com a pasta, outras informações serão divulgadas através de um boletim informativo da secretaria.