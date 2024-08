Vida Urbana Idoso de 90 anos está desaparecido há cinco dias; carro e objetos foram encontrados abandonados A suspeita é que ele tenha sido vítima de roubo, informou a delegada responsável pelo caso. Apesar de encontrados os objetos, não há qualquer informação sobre o paradeiro do idoso

José Cavalcante de Castro, de 90 anos, está desaparecido há cinco dias, no município de Cristalândia, região sudoeste do estado. O carro e objetos do idoso foram encontrados abandonados. Desaparecido desde a última quarta-feira (8), a suspeita inicial é que José tenha sido vítima de roubo, conforme informou a delegada titular da 59ª DP, Jeannie Daier ...