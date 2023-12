Redação Jornal do Tocantins

Um idoso, de 77 anos morreu na noite de quarta-feira, 27, após a moto em que ele estava bater contra um carro, na TO-201, no Setor Biodiesel, entre Axixá e Augustinópolis, extremo norte do Estado, de acordo com a Polícia Militar (PM).

A corporação informou que quando chegou ao local para atender a ocorrência, a equipe de socorro médico estava presente e constatou o óbito da vítima.

Um dos passageiros, de 34 anos, que estava no carro informou à polícia que vinham do município de Praia Norte, e transportavam uma estrutura de palco para shows, quando o veículo que estavam quebrou por volta das 16h, e ficou na lateral direita da pista.

Ainda segundo o passageiro, eles fizeram a demarcação da rodovia com galhos, e ligaram o pisca alerta.

Enquanto o motorista de 41 anos, se dirigiu até à cidade de Imperatriz (MA) para buscar um mecânico, o passageiro e os outros ocupantes permaneceram dentro do veículo no aguardo do motorista.

Ainda conforme relatado, por volta das 19h, os ocupantes ouviram um barulho de impacto na traseira do veículo que chegou a balançar.

Os ocupantes do veículo perceberam que o idoso havia se chocado com sua motocicleta na traseira da caminhonete e acionaram o socorro.

De acordo com a polícia, a guarnição da PM acionou a perícia que fez os seus trabalhos, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Ainda conforme a corporação, os policiais localizaram com a vítima, um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, e a quantia em dinheiro no valor de 3 mil reais.

Segundo a PM, o veículo que estava quebrado permaneceu no local. A motocicleta foi entregue a familiares da vítima, o dinheiro e a arma à perícia, que entregou os valores ao familiar mais próximo.

A arma foi apresentada pela perícia na Delegacia de Polícia Civil.