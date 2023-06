Um homem de 70 anos de idade acabou preso por posse ilegal de arma de fogo quando a Polícia Militar (PM) cumpria mandado de intimação de medida protetiva, na quinta-feira, 15, devido suspeita de agressão contra a sua esposa, na cidade de Riachinho, região norte do estado.

Segundo os militares, o idoso afirmou que estava com três espingardas no interior da residência com cartuchos intactos, de calibres 12, 16 e 32, mas afirmou que as utilizava apenas para caça no Estado do Pará.

E quando os policiais informaram ao idoso da medida protetiva, o suspeito negou ter agredido sua companheira com a qual possui um relacionamento de oito anos.

Como o homem não tinha nenhum documento ou autorização legal para uso e posse das armas, ele acabou preso e encaminhado junto com as armas e as munições para a Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis.