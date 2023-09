A Polícia Militar (PM) prendeu no sábado, 2, um idoso de 67 anos suspeito de fazer confusão e atirar dentro de um bar localizado no assentamento Tarumã, no município de Araguacema.

A PM foi acionada para ir até o local verificar o ocorrido. Duas guarnições, uma de Araguacema e outra de Dois Irmãos foram deslocadas para atender à solicitação.

De acordo com os agentes, o homem teria quebrado garrafas, derrubado mesas e danificado objetos do bar, além de efetuar disparos de revólver, fazendo perfurações no telhado do estabelecimento.

Ainda segundo a PM, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito no povoado Senhor do Bonfim, em seu veículo, dormindo no assento do motorista, com as janelas abertas. Ao lado do suspeito tinha um revólver, calibre 357, carregado com 5 munições, intactas.

O suspeito foi conduzido para a 9° Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde foi preso em flagrante, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo em lugar habitado e dano.