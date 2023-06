A Polícia Civil do Tocantins (PC/TO) prendeu um homem de 65 anos, foragido da Justiça do Mato Grosso, na manhã deste sábado, 3, em Palmas. Ele é acusado pela prática de estupro de vulneráveis, duas meninas entre 10 e 12 anos. Os crimes ocorreram na cidade de São Félix do Araguaia (MT).

Segundo a polícia, o suspeito estava foragido desde 20 de janeiro de 2022. Ele foi capturado quando caminhava por uma rua na região norte de Palmas. Ao perceber a aproximação dos agentes ainda tentou fugir.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que os policiais da Diretoria de Inteligência do Tocantins (DIP/TO) investigavam o paradeiro do suspeito desde o dia 4 de maio deste ano. “Fomos acionados pela Polícia Civil do Mato Grosso que nos informou que esse foragido estaria escondido na casa de um irmão dele, aqui em Palmas. Desde então, nossas equipes estavam empenhadas em encontrá-lo e, na manhã deste sábado, conseguimos identificar, localizar e prender o suspeito em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso”, destacou a diretora da DIP, delegada Luciana Midlej, por meio da assessoria.

O suspeito foi encaminhado para a 1ª Central de Atendimento da da Polícia Civil e depois conduzido à Unidade Prisional Regional de Palmas, onde permanecerá à disposição da Justiça do Mato Grosso.