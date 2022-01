Vida Urbana Idoso de 62 anos tem cirurgia para retirar tumor no rim e pede na Justiça UTI no HGP Risco do paciente perder cirurgia por falta de UTI após ficar internado desde setembro de 2021 levou promotora a processar o Estado

Com um câncer no rim, um paciente palmense de 62 anos está internado na enfermaria do Hospital Geral de Palmas (HGP) desde o dia 9 de setembro de 2021. Ele aguarda uma cirurgia para a retirada do tumor. Finalmente agendada para a sexta-feira, 21 de janeiro, outro problema aflige a família dele. A falta de UTI. Sem o leito de terapia intensiva, para ser acomod...