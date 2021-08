Vida Urbana Idoso de 100 anos é uma das sete novas vítimas da Covid-19 registradas nesta terça-feira no TO Tocantins contabilizou 455 novos casos confirmados do coronavírus, sendo 67 das últimas 24 horas

Mais sete pessoas, sendo cinco idosos, que estavam infectadas com a Covid-19 morreram em decorrências de complicações do vírus. O paciente mais velho era um homem de 100 anos, residente em Figueirópolis, cidade distante a 278 km de Palmas. Ele não tinha comorbidades. O óbito ocorreu no dia 19 do mês passado no Hospital Regional de Gurupi. Hoje o Tocantins contab...