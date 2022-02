Um idoso de 75 anos, morador de Colinas do Tocantins, a 270 km de Palmas, teve diagnósticado um aneurisma grave da aorta no início do mês, com agravamento do quadro por sangramentos constantes (hemoptise), com indicação de cirurgia de urgência, mas ele não conseguiu ser removido do Hospital Municipal de Colinas para ser operado, o que levou a família a acionar o Estado na Justiça.

Internado desde a quinta-feira,3, e com dois pedidos de transferência para o Regional de Araguaína negados, por superlotação, uma neta do paciente entrou com um pedido liminar na Justiça para conseguir a cirurgia do avô.

De acordo com a ação, protocolada às 16h30 desta sexta-feira, 4, por meio da defensora pública Viviane Lúcia Costa, há orientação médica para o paciente ser urgentemente transferido para um hospital que tenha sala vermelha e atendimento com médico vascular, por causa do agravamento progressivo do quadro. O hospital local não possui nem o tipo de sala nem o médico especialista.

A negativa dos pedidos feitos pelo Hospital Municipal de Colinas declara falta de vaga no HRA (Hospital Regional de Araguaína). Em um deles, a médica responsável pela regulação (setor que cuida das transferências) atesta que a sala vermelha do HRA está oito pacientes e o corredor com 53 pacientes. Outro documento de negativa afirma que a sala amarela está interditada e não havia saída de oxigênio disponível.

Em razão da urgência do caso, conforme a defensora pública, ela afirma ao juiz que não tentou resolver a situação extrajudicialmente, como de costume, e pede uma liminar que determine ao governo estadual a remoção do paciente para um hospital adequado além de fornecer insumos necessários, inclusive por meio de convênios.

Às 17h49, o juiz José Roberto Ferreira Ribeiro pediu parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) antes de decidir o caso.