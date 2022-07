Vida Urbana Idoso alcoolizado mata filho com golpes de facas em Nazaré Agricultor Valdenor Pereira, 42 anos, recebeu golpes no pescoço e no peito ao tentar separar briga entre os pais

Na madrugada desta segunda-feira, 11, o agricultor Vadenor Pereira da Luz, de 42 anos, morreu após ser golpeado com uma faca pelo próprio pai, o aposentado Zequiel Rodrigues da Luz, 76 anos, no município de Nazaré, no norte do estado. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado para atender a ocorrência de homicídio na rua Dom Orione...