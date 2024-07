Vida Urbana Idoso é suspeito de tentar matar vizinho e fugir após o crime Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em estado grave e precisou passar por cirurgia de alta complexidade. Caso aconteceu em Praia Norte, extremo norte do estado

Um idoso de 69 anos é suspeito de tentar matar o vizinho, um homem de 44 anos, com tiro. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (22) em Praia Norte, no Bico do Papagaio. Segundo o relatório da Polícia Militar (PM), as equipes foram à casa do suspeito, que é vizinho da vítima, para saber mais informações. A esposa do idoso disse que estava...