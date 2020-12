Vida Urbana Idoso é preso suspeito de furtar R$ 49 mil escondidos em baú de residência onde trabalhava Na ação, a PM recuperou parte do dinheiro e um celular comprado, além de um comprovante de depósito dos R$ 35 mil restantes

A Polícia Militar prendeu um idoso, de 62 anos, suspeito de furtar R$ 49 mil da residência de seus patrões, na rua Mestre Elpidio, em Dueré. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira, 3, quando a vítima foi localizada com parte do dinheiro, comprovante de depósito bancário de outra parte do montante furtado e um aparelho de celular comprado com dinheiro. Conforme a PM, ...