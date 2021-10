Vida Urbana Idoso é preso suspeito de estuprar neta por cinco anos em São Sebastião do Tocantins Investigação da Polícia Civil concluiu que vítima foi abusada 720 vezes

Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Esperantina prenderam, na tarde desta quinta-feira, 14, um homem de 64 anos, suspeito de estuprar a própria neta de criação por mais de cinco anos. O crime ocorreu em São Sebastião do Tocantins, onde ocorreu a prisão em cumprimento a mandado de prisão preventiva.De acordo com o delegado-chefe da 7ª DP, Jacson Wutke, as inv...