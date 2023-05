Redação Jornal do Tocantins

O idoso Antônio Otoni de Lima, de 71 anos, morreu com um tiro de uma arma artesanal em uma fazenda na zona rural de Alvorada, região sul do estado. O suspeito é um homem de 69 anos. O crime ocorreu no domingo, 14, às 18h.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois estavam juntos na propriedade ingerindo bebida alcoólica. Ambos portavam armas artesanais e tiveram um desentendimento.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conseguiu localizar o suspeito, levado para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada, onde confessou o crime e foi autuado em flagrante por homicídio simples. Depois, o atirador foi encaminhado para Unidade Penal Regional de Gurupi.

A SSP informou que houve perícia no local do fato e o caso será investigado pela 92ª Delegacia de Alvorada.