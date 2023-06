Redação Jornal do Tocantins

O corpo de um idoso de 69 anos de idade estava às margens da Avenida Teotônio Segurado, em Palmas, na sexta-feira, 23, próximo a um posto de combustível na entrada do Jardim Taquari, na quadra T-30, extremo sul da capital.

Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima reconheceram o corpo no momento da ocorrência e informaram aos militares que o idoso havia passado mal na noite da última quinta-feira, 22, e precisou ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, onde permaneceu até a manhã esta sexta-feira, 23, quando recebeu alta e deixou a UPA sozinho e com destino incerto.

Testemunhas que encontraram o cadáver informaram à polícia que às 7h30 crianças disseram que havia um homem deitado na rua e, por volta das 13h30, uma das testemunhas resolveu verificar se o homem ainda estava lá. Ao se deparar com o corpo, resolveu chamar a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com base no laudo do Samu, a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) indicaram que a morte provavelmente ocorreu por causas naturais, informou a corporação.