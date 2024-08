Vida Urbana Idoso é achado desfalecido após se perder na zona rural de Sandolândia Ele estava desfalecido a cerca de 3,5km do ponto onde trabalhadores o viram pela última vez. O homem de 68 anos fazia serviços na Fazenda Campo Formoso

O idoso de 68 anos, desaparecido desde segunda-feira (29), acabou encontrado desfalecido a 3,5Km do ponto onde o viram pela última vez. O homem realizava serviços na Fazenda Campo Formoso, zona rural de Sandolândia, região sudoeste do estado, após se separar de sua dupla. No local, relataram à Polícia Militar (PM) que quatro pessoas realizavam serviços em dua...