Vida Urbana Idosa processa estado para conseguir drenagem por endoscopia de um pseudocisto Paciente de 62 anos está internada no Hospital Regional de Araguaína sem data para ser transferida

Com 62 anos de idade e internada desde o final do ano passado no Hospital Regional de Araguaína (HRA) uma idosa tenta, na Justiça, conseguir uma determinação para o Estado do Tocantins removê-la para fora do Estado e ser submetida a um tratamento pancreático. A idosa necessita de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com urgência, conforme os laudos médicos, para d...