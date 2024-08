Vida Urbana Idosa encontrada morta perto de escola abandonada com marcas de violência é enterrada O corpo de Adonilia Custódio de Souza, de 71 anos, foi enterrado na manhã desta quarta-feira no cemitério de Santa Tereza. O adolescente de 15 anos suspeito do crime foi apreendido

O corpo da idosa Adonilia Custódio de Souza, de 71 anos, encontrada morta perto de escola abandonada no Jardim Aureny I, em Palmas, foi enterrado no cemitério de Santa Tereza, região leste do estado. O enterro aconteceu na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a filha da vítima, Maria de Jesus Custódio de Souza, de 37 anos, Adonilia Custódio foi enterrada ao ...