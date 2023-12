A idosa Lúcia Maria de Paula, 64 anos, desaparecida no dia 13 de dezembro, foi localizada e resgatada na tarde de sexta-feira, 15, por três funcionários da Nova Era Mineração que atuam como marinheiro fluvial de convés.

Ao JTo, Evanir Vieira detalhou o momento em que visualizou Lúcia no lago.

"Nós trabalhamos em uma embarcação de carga puxando areia do lago e puxamos três viagens por dia; já estávamos na última do dia. Foi quando avistamos essa senhora no meio do lago a uns 50 metros da embarcação”.

Ao avistar a mulher, imediatamente jogou a bóia de salvamento na água. “Pulei pra poder dar um melhor suporte a ela e meus amigos puxaram nós pra cima do barco", contou Evanir.

“Foi tão impressionante porque, de onde a gente trabalha, dá uns 6 a 7 quilômetros indo para o meio do lago. Então foi só Deus mesmo para salvá-la”.

Segundo Evanir, Lúcia relatou ter caído da ponte. “Estava muito fraca e estava há dois dias na água, dormiu segurada nos troncos. Graças a Deus estava consciente, conversando e só reclamou que estava fraca e com fome. Ganhei o dia, podendo, junto com meus companheiros, salvar a vida dessa senhora", contou.

Fredson Sena Silva contou ao JTo que no momento do ocorrido, tinha descido até a sala da máquina para verificar um problema.

“Evanir avistou ela e deu procedimento no resgate junto com Marcelo. Quando voltei e vi a situação, fui ajudar. Evanir pulou na água, ela estava debilitada, sem força, e puxamos eles para beira do embarque e fora da água”, contou.

Em seguida, enquanto chamavam o Samu, deram cobertor e uma blusa para Lúcia, que estava com frio. “Nunca tinha passado por isso, por mais que a gente seja treinado e capacitado pra isso, para salvamento, você nunca espera uma coisa dessa acontecer. Deu tudo certo, graças a Deus”, contou Fred.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados às 14h40 para prestar socorro à paciente no lago. “A equipe do SAMU atuou no local, estabilizando a usuária, que foi posteriormente encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA)”, comunicou.

O JTo tentou contato com a família de Lúcia e aguarda retorno.