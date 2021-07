Vida Urbana Idosa de 95 anos é uma das vítimas registradas nesta sexta-feira Estado contabilizou 422 novos casos confirmados da doença no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 30, sendo 66 das últimas 24 horas

Mais nove pessoas foram a óbito no Tocantins por complicações da Covid-19. A vítima mais velha tinha 95 anos de idade, era residente de Dianópolis, região sudeste e tinha diabetes. Ela morreu no último domingo, 25. O Estado contabilizou 422 novos casos confirmados da doença no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 30, sendo 66 das últimas 24 horas. O restante é de e...