Vida Urbana Idosa de 94 anos é uma das três vítimas da covid registrada nesta terça; TO tem mais de 3.700 mortes Todas as cidades do Estado possuem registros de óbitos causados pela doença; Palmas, Araguaína e Gurupi lideram o maior número de óbitos. Juntas, elas somam 1.411 mortes

O Boletim Epidemiológico aponta nesta terça-feira, 14, que mais três pessoas morreram vítimas da Covid-19 no Tocantins. O Estado contabiliza 3.719 óbitos causados pelo coronavírus. Todas as cidades do Estado possuem registros de óbitos causados pela doença. Palmas, Araguaína e Gurupi lideram o maior número de óbitos. Juntas, elas somam 1.411 mortes. Uma das mortes...