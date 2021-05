Vida Urbana Idosa de 88 anos é gravemente ferida após ser atacada com golpes de machado em Itacajá Suspeito, um homem de 19 anos, foi localizado e preso; machado que pode ter sido usado no crime foi apreendido com ele

Uma idosa de 88 anos ficou gravemente ferida, na noite desta sexta-feira, 7, após ser atacada com golpes de machado dentro de casa em Itacajá, 141 km de Palmas, na região norte do Tocantins. Conforme informou o G1 Tocantins, a Polícia Militar (PM) foi chamada ao local do crime por uma pessoa que ouviu a vítima gritar e pedir socorro. O G1 Tocantins ainda informou uma te...