Vida Urbana Idosa é encontrada morta três dias após se separar do esposo depois de dois meses de casada Caso ocorreu na terça-feira, 21, no Jardim Aureny I, região sul da capital e registrado na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas

Na tarde de terça-feira, 21, por volta das 16h, no Jardim Aureny I, região sul de Palmas, uma idosa identificada como Hosana Jose Pereira, de 76 anos foi encontrada morta em casa, por uma inquilina, três dias após se separar do esposo de 82 anos, depois de dois meses de casada. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 2ª Central de Atendimento da Pol...