Na tarde de terça-feira, 16, uma idosa de 67 anos, ao atravessar na faixa de pedestre, acabou atropelada por um carro na Avenida NS-02, em frente à quadra 104 norte, em Palmas. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Acionado por uma testemunha do atropelamento, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) prestou os primeiros socorros para a vítima. De acordo com entrevista cedida ao G1, Jonatan Matos Gomes, que estava no momento do crime, a idosa estava sozinha quando o carro a atingiu. “Ela rodou por cima do carro e foi arremessada.”

A vítima feriu a testa e sofreu uma fratura no ombro. A senhora estava consciente e conseguiu conversar com os socorristas.

Em nota ao Jornal do Tocantins, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), informou que após o atendimento do Samu, a vítima do atropelamento foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, sem ferimentos graves.