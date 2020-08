Vida Urbana Ibope realiza quarta etapa da pesquisa sobre Covid-19 no Tocantins a partir desta quinta Araguaína, Palmas e Gurupi são as cidades que junto com outras 130 participam do trabalho desenvolvido, já em três fases anteriores

Acontecerá a partir desta quinta-feira, 27, até o domingo, 30, mais uma etapa da pesquisa sobre covid-19 realizada pelo Ibope em Araguaína, Palmas e Gurupi, os municípios selecionados do Tocantins. Essa é a quarta fase da iniciativa e visa mapear o número de pessoas infectadas pela Vod-19 no País, a partir do trabalho desenvolvido em 133 municípios brasileiros. Nessa etapa,...