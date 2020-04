O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) suspendeu temporariamente todas as pesquisas de forma presencial e agora fará as consultas por telefone. A informação é do supervisor de disseminação de informações do IBGE no Tocantins, Paulo Ricardo da Silva Amaral Jesus, que confirma a vigência da medida no Estado.

De acordo com o IBGE a suspensão ocorre em função do quadro de pandemia e seguindo as orientações das autoridades competentes para evitar os riscos de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), os entrevistadores não visitarão os domicílios enquanto durar a recomendação de isolamento.

Uma campanha do órgão pede que as ligações sejam atendidas. "Se você receber uma ligação do IBGE atenda nosso entrevistador e responda, para que as informações que o país precisa continuem a ser produzidas", diz a mensagem.