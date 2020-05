Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou nesta segunda-feira, 4, uma pesquisa de coleta por telefone para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua da Covid-19 (PNAD Covid). No Tocantins, serão entrevistados 2.980 domicílios distribuídos em 80 municípios e no Brasil, farão parte da pesquisa 193,6 mil casa em 3.364 cidades.

Conforme o Instituto, a pesquisa é uma parceria com o Ministério da Saúde e o IBGE está pede para a população atender os entrevistadores e colaborar para construção de medidas de combate à pandemia e à crise causada. As entrevistas duram aproximadamente 10 minutos.

Para definir a amostra da nova pesquisa, o IBGE utilizou a base de domicílios que participaram da PNAD Contínua no primeiro trimestre de 2019 e selecionou números de telefone cadastrado.

A pesquisa acontece neste mês de maio, e os primeiros resultados têm divulgação prevista ainda esse mês. O IBGE buscará saber a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas de Covid-19, como febre, tosse, dificuldade de respirar, falta de paladar e olfato, fadiga, náusea e coriza.

“Identificaremos a parcela da população que procurou atendimento e em quais tipos de estabelecimentos de saúde, dentre outras informações. Para os que não buscaram atendimento, vamos descobrir como trataram os sintomas”, detalha a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Maria Lucia Vieira.

A PNAD Covid acompanha as mudanças no mercado de trabalho neste período de pandemia, com questões sobre a prática de home office, os motivos que impediram a busca por emprego e os rendimentos obtidos pelas famílias.

Sigilo

O IBGE lembra que os dados coletados pela pesquisa tem confidencialidade garantida pela lei nº 5534/1968, que trata do sigilo da informação e garante que eles só podem ser utilizados para fins estatísticos.