Vida Urbana IBGE abre processo seletivo para preencher mais de 60 vagas de recenseadores e agentes censitários Oportunidades são distribuídas em 43 municípios do Tocantins; inscrições devem ser feitas de forma presencial e seguem até segunda-feira, 29

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para novo processo seletivo simplificado complementar do Censo Demográfico 2022. São 64 vagas distribuídas em 43 municípios para o cargo de recenseador e 2 vagas para agente censitário supervisor. As inscrições devem ser feitas de forma presencial e seguem até segunda-feira, 2...