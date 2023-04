O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) divulgou na segunda-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU) dois editais com vagas temporárias para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais no Tocantins. Ao todo, o órgão dispõe de 1.093 vagas em vários estados do país. As oportunidades são de contratação temporária, com duração de seis meses.

As vagas para o estado são para cargos de brigadista, chefe de esquadrão, supervisor de brigadas e chefe de brigada. Em algumas localidades, os profissionais vão atuar dentro de terras indígenas.

Inscrições

Os prazos para inscrição são variáveis, de acordo com a localidade e oferta de vagas. Para algumas cidades, por exemplo, as inscrições poderão ser feitas no dia 5 de maio e em outras até 27 de maio.

Para mais informações acesse os editais abaixo:

EDITAL Nº 7/2023

EDITAL Nº 6/2023

Confira as oportunidades e quantidade de vagas no estado

Palmas: Supervisor de Brigadas (06)

Tocantinópolis/TI Apinayé: Brigadista (12)

Itacajá/TI kraholândia: Brigadista (12)

Tocantínia/ TI Xerente: Brigadista (12)

Pium/Parque Indígena do Araguaia: Brigadista (10)

Lagoa da Confusão/Parque Indígena do Araguaia: Brigadista (10), Chefe de Esquadrão (02), Chefe de Brigada (01)

Lagoa da Confusão/ Karajá: Brigadista (20), Chefe de Esquadrão (04), Chefe de Brigada (01).

Formoso do Araguaia/Javaé: Brigadista (20), Chefe de Esquadrão (04), Chefe de Brigada (01)

Formoso do Araguaia/Parque Indígena do Araguaia: Brigadista (10), Chefe de Esquadrão (02), Chefe de Brigada (01).

Santa Tereza do Tocantins: Brigadista (12), Chefe de Esquadrão (02), Chefe de Brigada (01), São Félix do Tocantins: Brigadista (12), Chefe de Esquadrão (02), Chefe de Brigada (01).

Arraias: Brigadista (12), Chefe de Esquadrão (02), Chefe de Brigada (01).

Da remuneração por função:

Brigadista - R$ 1,3 mil

Chefe de Esquadrão - R$ 1,9 mil

Chefe de Brigada - R$ 2, 6 mil

Supervisor Estadual de Brigadas: R$ 5,2 mil