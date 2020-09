Redação Jornal do Tocantins

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) passa a contar com a operação de mais seis dos dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a partir desta quinta-feira, 17. Esse novos leitos são destinados exclusivamente a pacientes acometidos pela Covid-19 e se somam aos 10 leitos de cuidados intensivos e 15 clínicos.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), com a ampliação da oferta, o Estado tem 127 leitos de UTI Covid ativos, com 67 públicos e 60 contratualizados, e são 231 leitos clínicos, que, destes 192 são em unidades próprias e 39 na rede privada.

Município

O anúncio do Estado ocorreu um dia depois da Justiça determinar que a Prefeitura de Gurupi apresentasse um plano de ação para ampliar o número de leitos clínicos e intermediários com respiradores para o município. A informação é do G1 Tocantins.

A decisão judicial ainda quer que plano especifique quantos serão instalados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quantos serão contratados na rede privada e quantos leitos intermediários com respiradores possui e quantos ainda planeja ter. A decisão determina que o plano seja apresentado em até 72 horas.