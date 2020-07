O Hospital Regional de Gurupi (HRG) irá receber a implantação de dez novos leitos de UTI Covid-19 que se juntarão as dez unidades já presentes no hospital, que é referência para 18 municípios da região Sul do Tocantins. Essa informação sobre as providências para a instalação foi enviada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) ao Ministério Público (MPTO) por meio de ofício.

Conforme o MPTO, em 10 de julho a Promotoria de Justiça de Gurupi requisitou à Saúde Estadual que informasse as medidas que tomadas para ampliação do número de leitos habilitados e equipados para atendimento a pacientes de Covid-19 no HRG. Esse pedido ocorreu após o crescimento de número de casos positivos na cidade e a expressiva taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no Hospital, que chegou a 100% por vários dias.

Ao MPTO à SES disse que sendo providenciada a organização da estrutura física para instalação dos dez leitos com o remanejamento de setores e serviços do HRG. A Secretaria também disse que os demais equipamentos, recursos humanos e insumos deverão ser viabilizados em termo de referência para contratação emergencial de empresa jurídica especializada no gerenciamento e operacionalização de leitos de UTI.

Além disso, sobre a falta de recursos humanos, um chamamento público para contratação de médicos e demais profissionais de saúde, entretanto existe à dificuldade em encontrar profissionais interessados em trabalhar na linha de frente.

Ao mesmo tempo que a SES informou ao MPTO sobre o procedimento , nesta quarta-feira, 22, a Justiça determinou a instalação de 10 UTIs em um prazo de dez dias, conforme o apurado pelo G1 Tocantins. Além disso, a contratação ou compra dos novos leitos deverá observar os preços de mercado, com estruturas completas com ventilador, bomba, desfibrilador, isolamento, monitor e equipes qualificadas para acompanhamento dos pacientes.

Isolamento social

Ainda conforme o MPTO, no início desta semana, a Promotoria de Justiça de Gurupi expediu recomendação para que a Prefeitura Municipal para editar um novo decreto municipal ampliando as restrições do isolamento social, promovendo medidas típicas do bloqueio total, ou seja, o lockdown. O órgão também recomendou a avaliação da medida de bloqueio total por 15 dias, caso a curva de casos positivos da doença continue a crescer na cidade.