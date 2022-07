Vida Urbana Hospital Regional de Araguaína tem mais de 40 pacientes na fila por consulta oncológica Com apenas 12 atendimentos de urologia realizados em junho, pacientes vão à justiça para ter acesso ao consultório

A maior unidade hospitalar para atendimentos especializados da região norte do estado, o Hospital Regional de Araguaína (HRA) não consegue atender a demanda de pacientes na área de oncologia-urologia. Referência em atendimento de média e alta complexidade para pacientes da região norte do Tocantins, e sul do Pará e Maranhão, o hospital ofereceu apenas apenas...