Vida Urbana Hospital no Setor Bueno, em Goiânia, tem princípio de incêndio Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 18h40, se deslocaram em duas viaturas até o local e já controlaram as chamas

O Hospital Premium, situado na Avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia, teve um princípio de incêndio no início da noite desta sexta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 18h40, se deslocaram em duas viaturas até o local e já controlaram as chamas. De acordo com o hospital, a fumaça, que chamou bastante atenção dos moradores do Set...