Redação Jornal do Tocantins

O Hospital Infantil de Palmas (HIP), que teve uma reforma estrutural em 2019, será transferido para uma ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a transferência dos pacientes e do setor administrativo do hospital para a ala infantil, já foi iniciada, devendo ser concluída até o dia 31 de maio.

Ainda conforme a pasta, a obra da ala pediátrica foi realizada conforme planejamento prévio da SES, sendo financiada pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), que possuía débitos em aberto com o Governo do Tocantins, quitando os referidos por meio desta obra. Conforme a nota informada, o Estado não custos financeiros com a mudança.

A secretaria ainda enfatizou que a ala é separada do HGP, tendo acesso próprio, sem contato direto com a unidade hospitalar, o que, segundo o órgão, não oferece risco de contaminação por Covid-19. “Esclarecemos que todas as unidades hospitalares administradas pela SES, seguem rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19”.

O Estado ainda informou que a nova estrutura foi planejada para o atendimento ao público infantil, com todos os ambientes adequados para o recebimento das crianças, ofertando assim, um atendimento humanizado. Segundo a SES, a ala contará com 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pronto socorro e dobrará a capacidade de leitos clínicos.

Quanto aos servidores lotados no Hospital Infantil, alguns serão removidos para a ala infantil e outros para o HGP. A superintendência de gestão profissional da SES, já avalia a distribuição adequada dos profissionais, conforme necessidade da ala pediátrica.

A Secretaria esclarece que com a transferência dos pacientes do hospital infantil para a ala pediátrica, a pasta irá devolver ao locatário o prédio da unidade hospitalar, gerando uma economia de mais R$100.000,00, valor do aluguel do imóvel.